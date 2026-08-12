Gaeta, attività scolastiche: rinforzo e incontri all’oratorio

La Parrocchia San Nilo di Gaeta ha avviato l’Oratorio I Care, un progetto dedicato agli studenti che necessitano di supporto scolastico e che desiderano socializzare. Le attività sono già operative e comprendono rinforzi in diverse materie.

Il rinforzo si concentra su diverse discipline, tra cui Italiano, storia, geografia, filosofia, matematica, scienze, diritto e scienze umane. Gli studenti avranno anche l’opportunità di incontrarsi con i loro amici, sia per studiare insieme che per trascorrere del tempo libero in compagnia.

Tutte le attività sono gratuite e si svolgeranno presso la Parrocchia San Nilo. Per ulteriori informazioni o per mettersi in contatto con gli organizzatori, è possibile usare WhatsApp.

Per rimanere aggiornati sulle iniziative e eventuali novità, si consiglia di seguire i canali ufficiali della parrocchia.