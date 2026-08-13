Sabaudia, Wave Music Awards: appuntamento il 17 agosto 2026

Il Wave Music Awards si terrà il 17 agosto 2026 alle ore 20.00 in Piazza del Comune a Sabaudia. Questa manifestazione, inserita nel Tour dell’Estate, è pensata per un pubblico giovane e promette una serata ricca di musica e divertimento.

Nel corso della serata, si esibiranno diversi artisti, come Il Tre, Briga, Plasma e il tenore Andrea Ricci. A condurre l’evento saranno Marzio Parisi e Jessicca Buccci, mentre Rai Radio Tutta Italiana avrà il ruolo di media partner, contribuendo a coinvolgere il pubblico attraverso il linguaggio della musica contemporanea.

I Wave Music Awards offrono ai giovani l’opportunità di vivere una serata all’insegna della musica e dello spettacolo, in un ambiente che mette in evidenza il talento e l’intrattenimento giovanile.

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti, si consiglia di visitare il post ufficiale sul sito del Comune di Sabaudia, dove saranno fornite tutte le notizie necessarie.