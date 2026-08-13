Latina, chiusura estiva della Farmacia Comunale il 14 agosto

Domani, 14 agosto, la Farmacia Comunale di Viale Kennedy sospenderà le sue attività per la consueta pausa estiva. Il Comune invita i cittadini a organizzarsi con anticipo per poter acquistare farmaci e prodotti per la cura della persona prima della chiusura.
La farmacia resterà chiusa per ferie dal 17 agosto fino al 6 settembre, con la riapertura programmata per lunedì 7 settembre. Durante questo periodo, non sarà possibile accedere ai servizi offerti dalla farmacia.
Si consiglia pertanto di pianificare gli acquisti in modo da evitare eventuali disagi. Per ulteriori informazioni, è possibile visitare il sito ufficiale del Comune di Latina o contattare direttamente la farmacia per qualsiasi chiarimento.