Priverno: condoglianze a Don Alessandro Trani per la perdita del padre

Il Sindaco di Priverno, insieme all’Amministrazione comunale e all’intera comunità, porge le più sentite condoglianze a Don Alessandro Trani per la recente scomparsa del padre, Rocco.
In un momento così difficile, l’Amministrazione intende far sentire la propria vicinanza a Don Alessandro, un gesto che rappresenta la solidarietà di tutti coloro che condividono il suo dolore.
La cittadinanza di Priverno si unisce al cordoglio per la perdita di Rocco, offrendo supporto a Don Alessandro, ai suoi familiari e agli amici in questo periodo particolarmente delicato.
Per ulteriori dettagli, si invita a visitare il post ufficiale del Comune di Priverno.