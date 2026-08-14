Latina, ordinanza sulla sicurezza: Stadio Francioni 2026/2027

Il Sindaco di Latina ha recentemente firmato un’ordinanza riguardante la sicurezza per la stagione sportiva 2026/2027, con particolare attenzione allo Stadio Francioni.
Tuttavia, il documento non specifica quando entrerà in vigore e non fornisce dettagli sui contenuti dell’ordinanza. Inoltre, non vengono menzionati i soggetti o le categorie di cittadini che saranno interessati da questa misura.
Chi desidera avere maggiori informazioni può visitare il sito ufficiale del Comune di Latina o seguire il link presente nel post dedicato.