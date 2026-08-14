Priverno, cinema all’aperto: appuntamenti il 19 e 20 agosto

Priverno si appresta a ospitare due serate di cinema all’aperto in occasione della Festa Grande a Mezzagosto. Gli eventi si terranno presso il Parco Archeologico Privernum il 19 e il 20 agosto, come annunciato dal Comune.

Il primo evento, in programma per il 19 agosto, avrà come tema la vita da grandi, affrontando importanti questioni relative all’inclusione e all’accessibilità per le persone con disabilità. Il giorno successivo, 20 agosto, sarà proiettato La storia del Frank e della Nina, con la presenza della regista Paola Randi e di Samuele Teneggi, che parteciperanno a un incontro moderato da Maurizio Di Rienzo.

Le serate avranno inizio alle ore 18:00 con l’apertura del Parco, dove saranno disponibili visite guidate, attività di intrattenimento per bambini e famiglie, oltre a uno stand gastronomico. Le proiezioni cominceranno alle ore 21:00.

L’ingresso è gratuito e l’iniziativa è rivolta a famiglie e persone con disabilità, con l’intento di creare un ambiente accogliente per tutti i partecipanti.

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti, è consigliabile seguire il post ufficiale del Comune di Priverno.