Cisterna di Latina, ‘Sport is Life 2026’: manifestazioni di interesse aperte

Il Comune di Cisterna di Latina ha lanciato la raccolta delle manifestazioni di interesse per il progetto Sport is Life 2026, dedicato a tutte le associazioni e società sportive che operano sul territorio.

Questo progetto si propone di incentivare la pratica sportiva, valorizzare le realtà associative locali e far conoscere le varie discipline sportive presenti nel comune. Sono in programma attività dimostrative, momenti informativi e occasioni di incontro con i cittadini, per favorire un dialogo diretto e costruttivo.

In particolare, Sport is Life 2026 offre alle associazioni e alle società sportive la possibilità di presentare le proprie iniziative e di stimolare le iscrizioni per la stagione sportiva 2026/2027. Le attività saranno svolte all’aperto e saranno aperte a tutti, con particolare attenzione all’inclusione sociale e al benessere della comunità.

<pPossono partecipare a questa iniziativa associazioni sportive, società sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva e altri soggetti attivi nel campo della promozione sportiva.

Le manifestazioni di interesse dovranno essere inviate entro le ore 24 del 26 agosto 2026. Per ulteriori informazioni e per richiedere i moduli necessari, è possibile visitare il sito ufficiale del Comune di Cisterna di Latina.