Sabaudia, attività di prevenzione: terza giornata in spiaggia

Il Comune di Sabaudia ha dato il via alla terza delle dieci giornate dedicate alla prevenzione. L’iniziativa mira a sensibilizzare cittadini e turisti sulla salute e la sicurezza in spiaggia, e viene promossa dall’Assessorato alla Sanità, come indicato nel post ufficiale.

In queste giornate, i partecipanti hanno l’opportunità di assistere a dimostrazioni pratiche sulle manovre di primo soccorso, che comprendono le tecniche di rianimazione cardiopolmonare (RCP) e l’utilizzo del defibrillatore. Questi incontri offrono un’importante occasione per apprendere come affrontare situazioni di emergenza che possono verificarsi in qualsiasi luogo.

Le dimostrazioni sono progettate per insegnare ai partecipanti il corretto ritmo delle compressioni toraciche e si concludono con l’ascolto di canzoni, come “Stayin’ Alive” dei Bee Gees, che rendono l’apprendimento delle manovre più coinvolgente.

Il ciclo di formazione continuerà per tutto il mese di agosto, anche se al momento non ci sono dettagli specifici riguardo a date e orari degli incontri. Inoltre, è previsto un appuntamento dedicato anche ai nostri amici animali, con suggerimenti su come riconoscere e affrontare alcune delle emergenze più comuni che li riguardano.

Per ulteriori informazioni sulle modalità di partecipazione, è consigliabile consultare il post ufficiale del Comune di Sabaudia o contattare direttamente l’Assessorato per chiarimenti.