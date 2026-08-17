Latina, disinfestazione adulticida: intervento il 17 agosto

Domani, lunedì 17 agosto, dalle 23:00 alle 4:00, il Comune di Latina procederà con un intervento di disinfestazione adulticida per combattere le zanzare. Questo intervento interesserà il Settore 1, delimitato da alcune vie specifiche.

Le vie che segnano i confini del settore includono: Via Matteotti, Via Epitaffio, Via E. Filiberto, Via Romagnoli e Via Piave. È bene sottolineare che queste vie non rappresentano un elenco esaustivo delle strade in cui sarà effettuato il trattamento, ma solo i confini del settore interessato.

Durante l’intervento, si consiglia ai residenti di seguire alcune semplici indicazioni per garantire la propria sicurezza: chiudere porte e finestre, evitare di lasciare alimenti e indumenti all’esterno, tenere gli animali domestici dentro casa e svuotare i sottovasi delle piante. Se dovesse piovere, il trattamento sarà posticipato.