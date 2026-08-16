Sabaudia, concerto di Marco Ligabue: dettagli in arrivo

A Sabaudia si svolgerà un concerto di Marco Ligabue, che sarà accompagnato da uno spettacolo pirotecnico. Anche se la data e il luogo specifico dell’evento non sono ancora stati comunicati, si prevede che a breve arriveranno ulteriori informazioni.

Il concerto offrirà 2 ore e 15 minuti di musica dal vivo, seguite da un tradizionale show di fuochi d’artificio, per garantire un’atmosfera festosa e coinvolgente per tutti i presenti. Nei prossimi giorni potrebbero essere resi noti ulteriori dettagli sul programma e sugli ospiti attesi.

È consigliabile che i cittadini seguano i canali ufficiali del Comune di Sabaudia, per rimanere sempre aggiornati sulle ultime novità relative a questo atteso evento.