Il Comune di Cisterna di Latina ha annunciato la convocazione di un Consiglio comunale per lunedì 30 novembre alle ore 17:30. L’incontro avrà luogo in seconda convocazione.
Tra i punti all’ordine del giorno ci sono due questioni principali: l’approvazione del verbale della seduta precedente e una variazione al bilancio di previsione finanziario 2026/2028, in linea con quanto previsto dall’articolo 175, comma 2, del Decreto Legislativo n. 267/2000.
Per chi desidera approfondire, è possibile visitare il post ufficiale del Comune oppure contattare l’ufficio competente per ricevere ulteriori informazioni.