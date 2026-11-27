Latina si prepara ad accogliere due giorni di musica in piazza del Popolo il 4 e 5 dicembre. L’evento, dal titolo Di note e di parole, a tutto palco, è promosso dal Comune di Latina e fa parte della rassegna Di note e di parole, che quest’anno celebra la sua seconda edizione.

Nel corso di queste due giornate, il palco si animerà con DJ, band e solisti del territorio. Tra gli artisti che si esibiranno, spiccano Tommy Vee venerdì sera e Cristina D’Avena sabato. L’ingresso a tutti gli eventi è gratuito e aperto a tutti.

Attualmente non sono stati forniti dettagli sugli orari di inizio delle esibizioni, quindi è consigliabile rimanere aggiornati tramite i canali ufficiali del Comune di Latina per eventuali informazioni aggiuntive.

Il Comune di Latina invita tutti a unirsi a queste giornate di festa e musica, pensate per coinvolgere ogni cittadino e rendere l’atmosfera ancora più vivace.

Per aggiornamenti o eventuali modifiche al programma, è possibile consultare il post ufficiale del Comune di Latina.