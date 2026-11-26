Il Comune di Latina ha annunciato che il termine per presentare le manifestazioni di interesse e le proposte per l’iniziativa Natale dello Sport nei Borghi 2026 è fissato per lunedì 30 novembre 2026. Questo bando è aperto a tutte le associazioni sportive attive sul territorio.

Le organizzazioni che intendono partecipare sono invitate a portare sport, aggregazione e socialità nei vari borghi della città. Le candidature dovranno pervenire entro le ore 23:59:59 del 30 novembre 2026.

Per partecipare, è essenziale consultare l’avviso pubblico pubblicato sul sito del Comune di Latina, dove sono disponibili tutte le informazioni necessarie per la manifestazione di interesse.

Questa iniziativa rappresenta un’importante occasione per le associazioni sportive locali di farsi conoscere meglio e di contribuire attivamente alla vita dei borghi, organizzando eventi che possano promuovere la socialità e il benessere dei cittadini.

Per ulteriori dettagli sul bando e per eventuali informazioni aggiuntive, è consigliabile visitare il sito ufficiale del Comune o contattare l’ufficio competente.