La seconda colazione letteraria di Storie Diffuse – Winter edition si terrà a Gaeta con la partecipazione di Elisa del Mese, autrice di Diffidare delle cucine pulite, un’opera pubblicata da Bompiani. L’incontro è programmato per domenica alle ore 11:00.

Questa mattinata sarà un’occasione per scoprire l’opera prima di Elisa del Mese, un titolo intrigante che invita a riflettere e a discutere su temi attuali.

Al momento non sono stati resi noti i dettagli sulla location specifica dell’evento, quindi è consigliabile per chi è interessato seguire i canali ufficiali per eventuali aggiornamenti e informazioni utili.

Per ulteriori dettagli, è possibile consultare il post ufficiale sulla pagina Facebook di CittadiGaeta.