Il Comune di Latina ha reso noto che si svolgerà la premiazione del concorso “Educare al rispetto per la parità e la prevenzione della violenza di genere” nell’aula consiliare.
Questo concorso si inserisce nelle attività organizzate in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Al momento, però, non sono stati comunicati dettagli sulla data dell’evento o sui partecipanti alla cerimonia di premiazione.
Chi desidera conoscere i vincitori e avere maggiori informazioni sul concorso può visitare il sito ufficiale del Comune di Latina.
Per ulteriori aggiornamenti o chiarimenti, è possibile consultare il post ufficiale del Comune oppure contattare direttamente l’ufficio preposto.