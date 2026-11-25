Il Museo Civico Duilio Cambellotti di Latina si appresta a ospitare la seconda edizione di Incroci d’Arte, un evento che mette in risalto il dialogo tra vari linguaggi e esperienze artistiche contemporanee.

La cerimonia di inaugurazione avrà luogo sabato 28 novembre 2026 alle ore 11:30, con la presenza delle autorità locali e di tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questa mostra.

Tra le opere in esposizione ci saranno pezzi di artisti di fama come Carla Accardi, Mirosław Bałka, Bizhan Bassiri, Bruna Esposito, Sol LeWitt e Michelangelo Pistoletto. Inoltre, è prevista una sezione speciale dedicata a Carlo e Fabio Ingrassia.

La curatela dell’esposizione è affidata a Alessandro Cocchieri, mentre l’organizzazione è gestita dall’Associazione di Promozione Sociale @Versy, in sinergia con Cittadellarte – Fondazione Pistoletto e Zerynthia – Associazione per l’Arte Contemporanea.

La mostra sarà aperta al pubblico dal 28 novembre al 31 dicembre 2026, con ingresso gratuito per tutti i visitatori.

L’evento è realizzato grazie al supporto della Regione Lazio e gode del patrocinio della Provincia di Latina, del Comune di Latina e della Camera di Commercio Frosinone Latina.