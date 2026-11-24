Domani, 25 novembre, l’Aula consiliare di Latina ospiterà la cerimonia di premiazione del concorso “Educare al rispetto per la parità e la prevenzione della violenza di genere”, rivolto agli studenti delle scuole.

Durante la cerimonia, i partecipanti presenteranno i loro progetti, frutto di un lavoro dedicato a diffondere una cultura basata sul rispetto reciproco e l’uguaglianza, contrastando la violenza. L’evento si aprirà con l’esibizione della canzone “La stella nello specchio”, scritta da Dario De Cesaris e Cristiano Astri, e interpretata dagli studenti della 3ªG dell’istituto comprensivo Leonardo Da Vinci, sotto la direzione della professoressa Giovanna Montanaro.

Per chi desidera conoscere maggiori dettagli su orari e durata della cerimonia, è consigliato consultare il post ufficiale pubblicato dal Comune.

Questa iniziativa, promossa dal Comune di Latina, si propone di coinvolgere i giovani su temi cruciali come la parità di genere e la lotta contro la violenza, spingendoli a riflettere e a prendere posizione.

Per ulteriori aggiornamenti, si può visitare il sito ufficiale del Comune o seguire i suoi canali social.