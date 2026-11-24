Il 30 novembre si svolgerà un evento incentrato sul benessere e la nutrizione presso la Farmacia Comunale di Viale Kennedy a Latina. Durante questa giornata, sarà presentato il programma Dimagra, realizzato in collaborazione con PromoPharma.

I partecipanti potranno conoscere il Programma Keto, che si basa sul protocollo Dimagra, e ricevere una valutazione per un percorso nutrizionale personalizzato dalla specialista Serena Bonanno, esperta in nutrizione e integrazione alimentare. Questo programma è ideale anche per chi ha intolleranze alimentari o problemi di digestione.

Chi deciderà di avviare il percorso avrà diritto a una consulenza gratuita con la specialista. Per partecipare, basterà recarsi presso la Farmacia Comunale e ritirare un coupon per prenotare la consulenza.

Per maggiori informazioni, si consiglia di contattare la Farmacia Comunale di Viale Kennedy o di visitare il post ufficiale sulla pagina Facebook del Comune di Latina.