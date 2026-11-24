Il Comune di Gaeta avvisa i cittadini che il 25 novembre 2026 ci sarà un’interruzione dell’acqua nel quartiere di Serapo, dovuta a lavori di manutenzione straordinaria sulla rete idrica.
Il distacco idrico avrà luogo dalle ore 10:00 alle 13:00 e interesserà diverse strade, tra cui:
Corso Italia, Via Roma, Via San Nilo, Via Marina di Serapo, Via Ventotene, Via Livorno, Via Milano, Via Bologna, Via Rimini, Via Torino, Via Messina, Via Belluno, Via Asti, Via Riccione, Via Rapallo, Via Sermoneta, Via Madonnella, Via Papa Giovanni XXIII e le traverse.
Acqualatina S.p.A. si impegna a fornire aggiornamenti tempestivi in caso di eventuali imprevisti. Per ulteriori informazioni, è attivo il numero verde 800 626 083 per segnalare emergenze e guasti.
Ci scusiamo per il disagio e invitiamo i cittadini a prestare attenzione agli orari e alle aree coinvolte.