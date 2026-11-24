Il Comune di Sabaudia ha annunciato modifiche alla viabilità locale. A causa di accumuli di sabbia, è stato istituito un divieto di transito temporaneo su via Lungomare.
Questa decisione prevede la chiusura della strada per garantire la sicurezza dei cittadini e per migliorare il flusso del traffico nella zona. Al momento, non ci sono indicazioni chiare riguardo alla durata del divieto.
Il provvedimento avrà un impatto significativo su automobilisti e residenti, che dovranno trovare percorsi alternativi durante il periodo di chiusura della strada.
Non sono stati forniti dettagli sulla durata del divieto né sugli orari di attivazione. È consigliabile rimanere aggiornati tramite gli avvisi ufficiali per eventuali ulteriori informazioni o modifiche.
Per ulteriori dettagli, si può visitare il post ufficiale pubblicato online.