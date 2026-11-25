Sabato 28 novembre 2026, alle ore 11:00, la Chiesa Parrocchiale di San Luca a Latina ospiterà una giornata dedicata alla restituzione del progetto ‘Insieme siamo più forti’. Questo evento è stato promosso dal Comune di Latina in collaborazione con @nuova_sair e la Cooperativa Sociale @il_quadrifoglio_cooperativa.

Durante questa giornata si avrà l’opportunità di incontrarsi e condividere le attività svolte nel corso del progetto e i risultati raggiunti. Sarà anche un momento di riflessione collettiva su quanto è stato realizzato.

Il programma della mattinata include: saluti istituzionali, la restituzione delle attività realizzate, e le riflessioni emerse, seguiti da un coffee break per stimolare ulteriori scambi di idee.

La Chiesa Parrocchiale di San Luca si trova in Viale G. P. da Palestrina, Latina. L’ingresso è libero e aperto a chiunque voglia partecipare a questo momento di condivisione.

L’iniziativa è organizzata dal Comune di Latina in collaborazione con le associazioni partner. Per maggiori informazioni, è possibile visitare il post ufficiale sui canali social del Comune.