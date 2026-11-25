Il Comune di Cisterna di Latina ha organizzato un omaggio speciale per onorare le vittime del femminicidio, con un focus particolare sulla panchina rossa a loro dedicata. Questo evento si tiene il 25 novembre, in concomitanza con la giornata internazionale contro la violenza sulle donne.

Tuttavia, a causa delle avverse condizioni meteorologiche, il corteo e il flash mob previsti sono stati annullati. Nonostante questo imprevisto, le attività commemorative proseguiranno all’interno, anche se al momento non sono stati forniti dettagli specifici sulle modalità di svolgimento.

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