Il 13 dicembre 2026, alle ore 15.30, si svolgerà la presentazione del Calendario Tomistico 2027 nella Sala delle Cerimonie del Palazzo Comunale di Priverno. L’incontro è promosso dall’Associazione Lumen Ecclesiae in collaborazione con fotografi locali e i Comuni gemellati di Aquino, Loreto Aprutino, Monte San Giovanni Campano, Maenza e Priverno.

Durante l’evento, verrà annunciato il vincitore del Concorso fotografico Obiettivo San Tommaso, il cui scatto diventerà la copertina del calendario. Saranno esposte anche le opere di tutti gli artisti che hanno partecipato, mettendo in risalto i luoghi storici e culturali legati alla figura di San Tommaso d’Aquino.

Il Calendario Tomistico 2027, realizzato con grande attenzione ai dettagli, comprende 28 pagine interamente a colori e ha un formato di 30×30 cm. Durante la presentazione, sarà disponibile in edizione limitata, con una donazione minima di 10 euro per ogni copia. Chi desidera riservare una copia può farlo inviando un’email a lumenecclesiae25@gmail.com, specificando nome, cognome e numero di telefono.

Si invita la cittadinanza a partecipare a questo incontro per festeggiare insieme un patrimonio ricco di fede, storia e cultura.