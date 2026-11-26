Cisterna di Latina ha commemorato la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne attraverso una serie di iniziative, nonostante il maltempo. Il sindaco Valentino Mantini ha deposto un mazzo di nove rose bianche in onore delle vittime di femminicidio della città, presso la panchina rossa situata sotto i portici dell’ex sede comunale.

L’evento è continuato nell’Aula consiliare, gremita di studenti, con l’iniziativa Non chiamatelo amore, organizzata dall’Associazione Culturale Allegro con Brio. Hanno preso parte anche l’assessore agli eventi Aura Contarino, insieme agli assessori Andrea Santilli e Gaetana Capasso, oltre a numerosi rappresentanti istituzionali.

Lo spettacolo ha offerto una combinazione di musica, recitazione e approfondimenti giuridici sulla normativa relativa al femminicidio, presentati dall’avvocato Roberto D’Andrea. Hanno contribuito anche la psicologa Alessandra Addesse e l’avvocato Cinzia Oppedisano, del Centro antiviolenza Donne al centro.

Nel pomeriggio, presso la Sala Zuccari di Palazzo Caetani, si è tenuto l’evento Incontro fra parole e musica nel nome di donne uccise da furia omicida, organizzato dalla sezione di Cisterna del Centro Italiano Femminile, sotto la guida della presidente Patrizia Pochesci. Questo incontro ha incluso letture di poesie e momenti musicali, mantenendo viva l’attenzione su un tema così rilevante.

L’Amministrazione comunale ha coordinato queste attività attraverso l’Assessorato alla Cultura e alle Pari Opportunità, collaborando con associazioni e scuole per sensibilizzare i giovani sulla violenza di genere. È fondamentale educare e coinvolgere la comunità nella lotta contro questo fenomeno sociale.