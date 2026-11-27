Questa sera, giovedì 26 novembre 2026, il Cinema Teatro Ariston di Gaeta ospiterà lo spettacolo ‘LUCIO C’È – Se io fossi un angelo…’. Questo evento è un omaggio alla vita e alla musica del grande Lucio Dalla, e vedrà la partecipazione speciale di Marcello Balestra, un importante collaboratore e produttore dell’artista.

Il concerto-racconto offrirà un alternarsi di talenti sul palco, con Mario Rosini che si esibirà come cantante, Nico Pepe al pianoforte e negli arrangiamenti, Rino Valente in veste di testimone culturale, Antonio D’Angelo al basso e Stefano Valenti alla batteria. La conduzione della serata sarà affidata a Stefania Gionta.

Organizzato dall’Associazione Culturale Pescatori di Stelle, questo evento ha un’importante finalità benefica: il ricavato sarà destinato all’AIL per sostenere la ricerca. L’ingresso, gratuito ma su prenotazione, era disponibile fino a esaurimento posti, con ritiro dei biglietti al botteghino del teatro dalle 17:00 alle 21:00. Attualmente, tutti i posti sono già esauriti, e l’evento ha registrato un sold out.