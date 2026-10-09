Cisterna di Latina, encomio alla Polizia Locale: 8 ottobre 2026

Il 8 ottobre 2026, durante l’evento Expòl 2026 alla Fiera di Bologna, la Polizia Locale di Cisterna di Latina ha ricevuto un significativo Encomio Solenne per un’operazione di polizia giudiziaria dedicata alla protezione dei minori.

Il riconoscimento è stato conferito in seguito a un’importante attività investigativa avviata dopo un grave episodio di corruzione di minorenne, che si era verificato in un parco giochi della città e coinvolgeva due bambine sotto i 14 anni.

Grazie all’intervento immediato degli agenti e all’analisi delle registrazioni del sistema di videosorveglianza comunale, il personale è riuscito a identificare rapidamente sia il responsabile sia il veicolo utilizzato per la fuga. Inoltre, la sinergia con l’Autorità Giudiziaria ha portato all’emissione di una misura cautelare che prevede arresti domiciliari con braccialetto elettronico per l’indagato.

Questo riconoscimento evidenzia la professionalità e la prontezza operativa del Comando, mettendo in risalto la loro abilità nell’affrontare situazioni delicate per tutelare le fasce più vulnerabili della popolazione. I dirigenti del Comune, incluso il Sindaco Valentino Mantini e il delegato alla Polizia Locale Elio Sarracino, hanno espresso grande soddisfazione per questo premio.

Il Comandante della Polizia Locale, Dott. Raoul De Michelis, ha affermato di voler condividere questo riconoscimento con tutti gli ufficiali e gli agenti, sottolineando come la Polizia Locale rappresenti un importante presidio investigativo, sempre pronta a rispondere alle emergenze del territorio.