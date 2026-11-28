Giovedì 26 novembre, Palazzo Caetani a Cisterna di Latina ha ospitato un incontro dedicato ai risultati della raccolta differenziata e alle prospettive future per la città. All’evento hanno partecipato istituzioni, consorzi di filiera, università, imprese, operatori e studenti, come indicato nel comunicato ufficiale del Comune.

Il principale obiettivo di questo incontro era discutere i progressi fatti da Cisterna Ambiente, che ha raggiunto oltre il 72% di raccolta differenziata, superando le attese iniziali. Il Sindaco di Cisterna, Valentino Mantini, ha sottolineato l’importanza di monitorare i risultati per garantire una migliore qualità della vita e per il decoro urbano, evidenziando che la collaborazione tra cittadini e istituzioni è fondamentale per continuare su questa strada.

Il Direttore Generale di Cisterna Ambiente, Paolo Maria De Felice, ha illustrato i progressi ottenuti, passando da circa 6.400 utenze domestiche servite all’inizio a 16.200 attuali. Questo ha permesso di estendere il servizio di raccolta porta a porta in tutte le 17 zone del comune. È stato anche evidenziato il ruolo cruciale dei cittadini, il cui cambiamento delle abitudini ha avuto un impatto significativo sul successo dell’iniziativa.

Durante il convegno, si è tenuta una tavola rotonda con rappresentanti dei consorzi di filiera, che ha affrontato temi come la qualità della raccolta e l’importanza dell’educazione ambientale, soprattutto per i più giovani. Gli studenti hanno partecipato a attività pratiche per apprendere come differenziare correttamente i rifiuti, contribuendo a sensibilizzare le nuove generazioni.

Questa giornata non ha solo messo in luce i risultati ottenuti, ma ha anche avviato una discussione sulle sfide future per migliorare ulteriormente la raccolta differenziata e la gestione dei rifiuti. Il Comune di Cisterna di Latina si è impegnato a proseguire in questo percorso, investendo nell’educazione e nella collaborazione con i cittadini.