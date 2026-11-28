Giovedì sera, il ‘LUCIO C’È – Se io fossi un angelo…’ ha animato il Teatro Ariston di Gaeta, dove il pubblico ha risposto con entusiasmo, facendo registrare il tutto esaurito. L’evento è stato accolto con grande calore da parte di tutti gli spettatori.

Questo concerto-racconto ha reso onore alla vita e alle canzoni di Lucio Dalla. A condurre il pubblico in questo viaggio emotivo c’era Marcello Balestra, un collaboratore di lunga data e produttore dell’artista, che ha condiviso ricordi e aneddoti personali. Sul palco, la voce di Mario Rosini ha incantato gli spettatori, mentre Nico Pepe si è occupato del pianoforte e degli arrangiamenti. A completare la formazione c’erano Rino Valente, che ha portato la sua esperienza come testimone culturale, e Antonio D’Angelo al basso, con Stefano Valenti alla batteria. La presentazione è stata curata da Stefania Gionta.

L’evento, organizzato dall’Associazione Culturale Pescatori di Stelle, aveva un importante scopo benefico: il ricavato della serata sarà destinato all’AIL, contribuendo così alla ricerca e al supporto della causa.