Ieri, nella sala conferenze del museo di Cori, si sono tenuti i tavoli tematici dedicati a famiglia e minori. Questo incontro ha rappresentato un’opportunità per ascoltare e progettare migliorie ai servizi destinati a famiglie, minori, anziani e persone con disabilità.

Numerosi attori hanno preso parte a questi tavoli, tra cui la coordinatrice dell’ufficio di piano, la responsabile dei servizi sociali, la delegata alle politiche sociali e rappresentanti delle associazioni locali. Questo confronto ha permesso di affrontare bisogni concreti e di pianificare interventi mirati.

Tra i temi discussi, è emersa la questione della continuità nella gestione delle famiglie, soprattutto nei momenti critici della crescita dei minori, e nel supporto a persone disabili e anziani. È stata sottolineata l’importanza di creare reti stabili tra servizi sociali, scuole e sanità presenti sul territorio.

Inoltre, si è parlato della necessità di rendere i servizi più accessibili e vicini ai luoghi di vita delle persone, in modo da semplificare l’accesso al supporto. La sfida attuale è quella di rafforzare i servizi esistenti e costruire un welfare territoriale più equo e preventivo.

Questo incontro ha offerto uno spazio di dialogo concreto, fondamentale per pianificare in modo efficace le scelte operative nei prossimi mesi.