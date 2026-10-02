Cisterna di Latina, mese rosa LILT: monumenti illuminati a ottobre

Ottobre è il mese rosa, dedicato a livello mondiale alla prevenzione del tumore alla mammella. Il Comune di Cisterna ha scelto di unirsi all’iniziativa della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT) per sensibilizzare la comunità su un tema così rilevante.
La campagna LILT for Women – Nastro Rosa, come ogni anno, si propone di promuovere non solo la prevenzione, ma anche la consapevolezza sui fattori di rischio modificabili. Durante tutto ottobre, la Fontana Biondi e la sede della Polizia locale di Cisterna si illumineranno di rosa.
Questo gesto simbolico serve a richiamare l’attenzione sulla necessità di diagnosi precoci e sull’importanza della salute femminile.
Per maggiori informazioni sulle attività della campagna, è possibile visitare il sito ufficiale della LILT o contattare direttamente il Comune di Cisterna.