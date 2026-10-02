Gaeta, Sport e Storie: appuntamento dal 14 al 16 ottobre

Dal 14 al 16 ottobre 2026, Gaeta sarà il palcoscenico della seconda edizione di Sport, Storie Gaeta, un festival interamente dedicato alla narrazione sportiva. L’evento si svolgerà in diverse location della città, tra cui Piazza Mons. Di Liegro, Piazza XIX Maggio, il Teatro Ariston e gli spazi circostanti il Comune.

Il festival inizierà il 14 ottobre alle 10.00 presso il Teatro Ariston. Ogni pomeriggio, dalle 16.00 alle 20.00, il Villaggio dello Sport sarà aperto al pubblico, presentando un programma ricco di esibizioni, gare dimostrative e prove aperte in varie discipline. Tra le attività previste ci saranno atletica leggera, judo, pallacanestro, pallavolo, pugilato, scherma, taekwondo e Brazilian Jiu-Jitsu/MMA.

La manifestazione conta sulla collaborazione di partner istituzionali come il Ministro per lo Sport e i Giovani, Sport e Salute, CONI Lazio e il Comitato Italiano Paralimpico Lazio, insieme al supporto delle associazioni sportive locali.

Questo evento rappresenta un’occasione per la comunità di unirsi intorno ai valori dello sport, ascoltare storie appassionanti e partecipare a un programma ricco di attività.

Per maggiori dettagli, è possibile visitare il post ufficiale sul canale di CittadiGaeta, dove verranno forniti eventuali aggiornamenti.