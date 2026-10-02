Latina, Servizio Civile Universale: avvio il 9 ottobre

Il 9 ottobre alle ore 10.00, la Sala Enzo De Pasquale del Comune di Latina ospiterà l’apertura ufficiale del Servizio Civile Universale. In questa occasione, i giovani partecipanti potranno scoprire le attività che li coinvolgeranno nei prossimi mesi.
Durante l’incontro, sarà celebrato il loro ingresso formale nel servizio e verranno presentati i vari progetti ai quali prenderanno parte, offrendo loro la possibilità di conoscere le diverse iniziative in programma.
Per avere maggiori informazioni sulle attività previste, è consigliabile visitare il sito ufficiale del Comune di Latina.