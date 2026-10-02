Sabaudia, Ottobre Rosa: sensibilizzazione per la prevenzione

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Durante tutto il mese di ottobre, il Palazzo Comunale di Sabaudia si tingerà di rosa per sensibilizzare la cittadinanza sulla prevenzione del cancro al seno. Questa iniziativa, promossa dal Comune, è parte della campagna nazionale Nastro Rosa, che mira a far crescere la consapevolezza riguardo all’importanza della diagnosi precoce e dell’informazione adeguata per la salute femminile.

Il Comune ha scelto di unirsi a questa campagna collaborando con AIRC (Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro), LILT (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori) e ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani). L’intento va oltre la semplice decorazione del palazzo; si punta a favorire una maggiore consapevolezza sull’importanza della prevenzione e dei controlli regolari per la salute delle donne.

Le donne della comunità sono incoraggiate a partecipare attivamente a questa iniziativa, riflettendo sull’importanza della prevenzione e dell’informazione. Effettuare controlli periodici è fondamentale, poiché può influire positivamente sulla vita delle donne.

Per ulteriori informazioni sulla campagna e su come contribuire alle attività di sensibilizzazione, è possibile consultare il sito ufficiale del Comune di Sabaudia oppure contattare direttamente gli enti coinvolti.

Invitiamo tutti a seguire le iniziative e a partecipare, contribuendo così alla diffusione di un messaggio di salute e benessere per tutte le donne.