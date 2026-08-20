Cisterna di Latina, modifiche alla viabilità in corso: cosa cambia ad agosto 2026

Il Comune di Cisterna di Latina ha annunciato delle modifiche alla viabilità in vista del Palio dell’Anello, che si svolgerà da giovedì 20 agosto a domenica 23 agosto 2026. Queste modifiche riguarderanno diverse strade della città.

Durante l’evento, saranno attivi divieti di sosta e circolazione in vari tratti. In particolare, dalle ore 18:00 di giovedì 20 agosto fino alle 08:00 di domenica 23 agosto, sarà vietato sostare e circolare in Corso della Repubblica, nel tratto compreso tra l’intersezione con Via Manzoni/Rossini e quella con Largo Risorgimento.

Inoltre, dalle 12:00 alle 24:00 di sabato 22 agosto, il divieto di sosta e circolazione si estenderà al tratto di Corso della Repubblica che va dall’intersezione con Largo Risorgimento fino a Piazza Battisti. Anche Via F.lli Cairoli avrà restrizioni a partire dalle 16:00 di giovedì 20 agosto fino alle 14:00 di domenica 23 agosto, nel tratto che va dall’intersezione con Via Primo Maggio fino a Largo Volpi.

Per quanto concerne il largo Volpi, ci saranno divieti di sosta e circolazione dalle 08:00 alle 24:00 di sabato 22 agosto, nel tratto che va dall’intersezione con Via Primo Maggio fino al civico 2. Anche le aree di sosta in Via Einaudi saranno soggette a divieto di sosta dalle 13:00 alle 22:00 di sabato 22 agosto.

Infine, dalle 12:00 alle 22:00 di sabato 22 agosto, le stesse restrizioni saranno in vigore in Via G. Mazzini, Viale Giovane Europa, Largo Risorgimento, Via R. Pilo, Via San Pasquale, Via F.lli Cairoli e Largo Pellico.

Si raccomanda ai cittadini di prestare attenzione alla segnaletica che verrà installata durante il periodo di validità di queste disposizioni. Per maggiori dettagli, è possibile consultare il post ufficiale pubblicato dal Comune.