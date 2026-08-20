Latina, disinfestazione adulticida: cosa fare il 20 agosto

Il Comune di Latina ha comunicato che il 20 agosto</em} si svolgerà un intervento di disinfestazione adulticida. L’operazione avrà luogo dalle 23:00 alle 4:00 nel Settore 4, un’area delimitata da diverse strade.

Le vie interessate includono Via Diaz, Via Medaglie d’Oro, Via Cesare Augusto, Via Don Carlo Torello, Via Monti Lepini, Via Volturno, Via del Lido e Via Sant’Agostino. È importante notare che queste strade definiscono il perimetro dell’area, mentre non tutte le strade all’interno saranno necessariamente sottoposte al trattamento.

Il Comune invita i residenti a seguire alcune semplici precauzioni durante l’intervento: è consigliabile tenere chiuse porte e finestre, non lasciare cibo e vestiti all’esterno, tenere gli animali domestici in casa e svuotare i sottovasi. Se le condizioni meteorologiche non saranno favorevoli, l’operazione verrà rinviata.

Per ulteriori informazioni, si suggerisce di visitare il post ufficiale del Comune di Latina.