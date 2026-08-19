Priverno, cinema all’aperto: appuntamenti il 19 e 20 agosto

Priverno si prepara ad ospitare due serate di cinema all’aperto il 19 e 20 agosto, presso il Parco Archeologico Privernum. Questi eventi sono parte del programma della Festa Grande a Mezzagosto.

La prima serata, prevista per il 19 agosto, presenterà il film La vita da grandi. Questo film affronta tematiche rilevanti come l’inclusione, l’accessibilità e l’autonomia delle persone con disabilità, utilizzando il potente linguaggio del cinema per sensibilizzare il pubblico.

Il giorno successivo, 20 agosto, sarà proiettato il film La storia del Frank e della Nina. Al termine della visione, ci sarà un dibattito con la regista Paola Randi e Samuele Teneggi, moderato da Maurizio Di Rienzo.

Le attività inizieranno alle ore 18:00 con l’apertura del Parco, che offrirà visite guidate, attività ludiche per famiglie e bambini, oltre a uno stand gastronomico. Le proiezioni cominceranno alle 21:00.

La partecipazione a tutti gli eventi è gratuita, rendendo così l’esperienza accessibile a famiglie e persone con disabilità, per una serata di cinema che promuove l’inclusione e il coinvolgimento di tutti.

Per maggiori dettagli, è possibile consultare il post ufficiale del Comune di Priverno.