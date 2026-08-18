Sabaudia, concerto di Fiorella Mannoia all’Arena del Mare

Il concerto di Fiorella Mannoia è in programma all’Arena del Mare di Sabaudia, come annunciato dal post ufficiale del Comune. Questo atteso evento promette di regalare al pubblico un’esperienza emozionante.

Durante l’esibizione, che durerà circa due ore, l’artista farà rivivere alcuni dei suoi brani più amati, affiancati da canzoni di altri noti autori italiani. L’atmosfera sarà certamente vibrante, con la presenza di tanti spettatori che contribuiranno a rendere la serata speciale.

Al momento, non sono stati forniti dettagli specifici riguardo al giorno e all’orario dell’evento. È consigliato seguire i canali ufficiali del Comune di Sabaudia per rimanere aggiornati su eventuali comunicazioni future.

Per ulteriori informazioni sull’evento e per eventuali novità, è possibile consultare il post ufficiale pubblicato dal Comune di Sabaudia, dove verranno condivisi aggiornamenti utili.