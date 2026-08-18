Latina, riqualificazione del parcheggio di Via Neghelli

Il progetto di riqualificazione del parcheggio di Via Neghelli a Latina continua a prendere forma. Questo intervento, finanziato con 712.218,88 euro dal PR FESR Lazio 2021-2027, ha l’obiettivo di rendere l’area più sostenibile e funzionale per tutti.

Tra le novità previste ci sono la raccolta e riutilizzo delle acque piovane, un aumento della permeabilità del suolo e l’installazione di pavimentazione a basso assorbimento di calore. Inoltre, il progetto prevede la creazione di nuovi spazi verdi e un sistema di irrigazione che utilizza acqua recuperata, contribuendo così a migliorare l’ambiente circostante.

La realizzazione dei lavori è affidata all’Assessorato Lavori pubblici, Progetti Europei e fondi strutturali – DIPARTIMENTO XVI LL.PP. Questo intervento è cofinanziato da fondi europei e si inserisce nelle strategie per rendere Latina più resiliente e attenta alla sostenibilità.

Per ora non ci sono informazioni precise sulla data di inizio e fine dei lavori o sulle categorie specifiche di cittadini coinvolti. Si consiglia ai residenti di rimanere aggiornati attraverso i canali ufficiali del Comune per eventuali comunicazioni.