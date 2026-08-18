Latina, Villaggio Europeo dello Sport 2026: scadenza il 20 agosto

È in corso la manifestazione di interesse per il Villaggio Europeo dello Sport 2026, con scadenza fissata per giovedì 20 agosto alle ore 23:59. L’evento si terrà dal 19 al 30 settembre nel centro di Latina.

Le associazioni e le società sportive che desiderano partecipare alla Settimana Europea dello Sport possono presentare la propria candidatura entro la data limite. Si tratta di un’opportunità per mettere in luce il proprio impegno in un’iniziativa che celebra lo sport.

Per maggiori informazioni, è consigliabile consultare l’avviso ufficiale e seguire le indicazioni per la candidatura. È meglio non aspettare l’ultimo momento per completare la procedura.

Il Comune di Latina ha il compito di organizzare questo evento, che punta a coinvolgere attivamente il tessuto sportivo locale. Per ulteriori dettagli, si suggerisce di visitare i canali ufficiali del Comune.

Per eventuali aggiornamenti o modifiche al programma, si raccomanda di fare riferimento al post ufficiale del Comune di Latina.