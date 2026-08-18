Cisterna di Latina, Palio dell’Anello 2026: appuntamento il 22 agosto

Sabato 22 agosto 2026, il Corso della Repubblica di Cisterna di Latina sarà il palcoscenico del Palio dell’Anello, una manifestazione che promette di unire tradizione e passione in un evento straordinario.

La giornata avrà inizio alle ore 17:30 con una sfilata storica. In questa occasione, si esibiranno la Banda Città di Cisterna, gli Sbandieratori di Velletri, i Butteri di Cisterna, il Ninfa Centro Equestre e i cavalieri che si sfideranno nella competizione.

Alle ore 18:00, si darà il via al Palio dell’Anello, che coinvolgerà i Comuni di Cisterna, Amaseno, Artena, Cori, Lariano, Norma, Rocca Massima, Segni, Sermoneta, Sezze e Velletri.

Questa manifestazione rappresenta un momento di celebrazione della storia e delle tradizioni locali, creando un’atmosfera unica che coinvolgerà tutti coloro che parteciperanno.

L’evento è sostenuto dal Consiglio regionale del Lazio e sarà trasmesso in diretta streaming, in modo da permettere a chiunque di seguirlo comodamente da casa.

Per rimanere informati, è consigliabile seguire i canali social ufficiali del Comune di Cisterna di Latina.