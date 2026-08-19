Latina, iscrizioni scuolabus: apertura dal 1° al 10 settembre 2026

Il Comune di Latina comunica alle famiglie che dal 1° al 10 settembre 2026 sarà possibile inviare la domanda per il servizio di trasporto scolastico, noto come scuolabus, per l’anno scolastico 2026/2027.
Questo servizio è dedicato agli alunni che risiedono nel comune. Le iscrizioni dovranno avvenire esclusivamente online, tramite la piattaforma E-Civis.
Per avere accesso a tutte le informazioni necessarie, le modalità di invio della richiesta e i dettagli sul servizio, è possibile consultare l’avviso pubblico sul sito ufficiale del Comune di Latina.
Per ulteriori informazioni, è disponibile l’avviso al seguente link: Avviso pubblico iscrizione al servizio di scuolabus.