Gaeta, presentazione libro: appuntamento il 18 agosto allo Yacht Club

Oggi, 18 agosto, si terrà un nuovo incontro della rassegna Storie diffuse presso lo Yacht Club Gaeta, con inizio alle 19:00.

La scrittrice Gaja Lombardi Cenciarelli presenterà il suo ultimo libro, intitolato Il rivoluzionario e la maestra, pubblicato da Marsilio. Durante l’evento, ci sarà un dialogo tra l’autrice e Silvia Vinciguerra, mentre le note musicali di Tullio Taffuri accompagneranno la serata. Le letture sono affidate a Tiziana Di Nunno.

Invitiamo tutti a partecipare a questo incontro dedicato alla letteratura, che offrirà spunti di riflessione e occasioni di confronto tra appassionati.

Per chi desidera ulteriori informazioni, è possibile consultare il post ufficiale di CittadiGaeta su Facebook.