Sabaudia, spettacolo ‘Leonardo Psychedelic Opera’: appuntamento il 19 agosto 2026

Mercoledì 19 agosto 2026, alle 21.30, Piazza del Comune a Sabaudia ospiterà lo spettacolo Leonardo Psychedelic Opera, una proposta della Movin’ Beat Company e di Gaia Gentile.
Durante la serata, il pubblico potrà immergersi nel mondo affascinante di Leonardo da Vinci. Lo spettacolo si compone di danza, musica, poesia e teatro visivo, offrendo un’esperienza coinvolgente in cui le invenzioni di Leonardo prenderanno vita attraverso il movimento, il ritmo e l’interpretazione degli artisti, creando così un’atmosfera incantevole.
Questa performance rappresenta un’opportunità unica per arricchire il programma culturale estivo di Sabaudia, permettendo a residenti e visitatori di avvicinarsi all’arte e alla cultura in uno spazio aperto a tutti.
Per ulteriori dettagli sull’evento, è possibile consultare il post ufficiale del Comune o seguire i canali social della Movin’ Beat Company.