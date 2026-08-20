Latina, disinfestazione adulticida: intervento il 20 agosto

Domani, giovedì 20 agosto, dalle 23:00 alle 4:00, si terrà un intervento di disinfestazione adulticida nel Settore 4 di Latina, come annunciato dal Comune.

Il settore interessato è delimitato dalle seguenti vie: Via Diaz, Via Medaglie d’Oro, Via Cesare Augusto, Via Don Carlo Torello, Via Monti Lepini, Via Volturno, Via del Lido e Via Sant’Agostino. È fondamentale sapere che le strade indicate delineano solo il perimetro del settore e non tutte le vie coinvolte nell’intervento.

Durante l’operazione, si consiglia ai cittadini di: tenere porte e finestre chiuse, non lasciare alimenti e indumenti all’esterno, tenere gli animali domestici in casa e svuotare i sottovasi. In caso di maltempo, l’intervento verrà posticipato.

Per ulteriori informazioni, è possibile visitare il post ufficiale del Comune o contattare gli uffici competenti.