Cisterna di Latina, modifiche alla viabilità per processione

A Cisterna di Latina, sono state annunciate nuove modifiche alla viabilità, come indicato nel post del Comune di Cisterna di Latina. Oggi, sabato 3 ottobre, si terrà la processione di San Francesco d’Assisi, con la circolazione stradale che sarà regolamentata a partire dalle ore 19:00.
Durante l’evento, la circolazione veicolare sarà temporaneamente sospesa in diverse strade del centro. Le strade coinvolte includono: PIAZZA CADUTI IN GUERRA, VIA 4 GIORNATE DI NAPOLI, PIAZZA C. BATTISTI, VIA MONTI LEPINI (fino all’intersezione con Via Oberdan), VIA OBERDAN, VIA D. CHIESA, CORSO DELLA REPUBBLICA (fino all’intersezione con Via Martiri delle Ardeatine), VIA MARTIRI DELLE ARDEATINE, VIA BRIGATE PARTIGIANE (fino all’intersezione con Via F.lli Cervi), VIA F.LLI CERVI, VIA MARTIRI DI PRATOLUNGO, VIA NETTUNO (fino all’intersezione con Via Bernini), VIA G. BERNINI, PIAZZA MICHELANGELO, VIA G. MAZZINI, LARGO RISORGIMENTO e VIALE GIOVANE EUROPA.
In aggiunta, dalle ore 17:00 alle ore 20:00, sarà in vigore un divieto di sosta con rimozione forzata in VIA G. BERNINI e VIA G. MAZZINI (nel tratto dall’intersezione con Via Speri fino all’incrocio con Largo Risorgimento).
La sospensione della circolazione durerà solo il tempo necessario per permettere il passaggio della processione. Per ulteriori informazioni e aggiornamenti, è consigliabile consultare il post ufficiale pubblicato dal Comune online.