Cisterna di Latina, riscossione borse di studio: come fare

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha comunicato che sono disponibili le borse di studio per gli studenti di Cisterna di Latina. Le modalità per riscuotere il contributo variano in base all’età del beneficiario.

Per gli studenti minorenni, il contributo può essere ritirato da un genitore o da chi esercita la responsabilità. È necessario recarsi in un qualsiasi Ufficio Postale con alcuni documenti: il documento di identità e il codice fiscale del genitore o del tutore, insieme a quelli dello studente. Se ci sono tutori o curatori, è richiesta anche una copia autentica del provvedimento di nomina.

Gli studenti maggiorenni possono recarsi direttamente all’Ufficio Postale con un documento di identità e il proprio codice fiscale, facendo presente di voler incassare la borsa di studio tramite la Carta Postepay “Borse di Studio”.

Coloro che hanno già ricevuto borse di studio per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025 non devono recarsi all’Ufficio Postale per la nuova annualità 2025/2026, poiché l’accredito sarà effettuato direttamente sulla Carta Postepay già in loro possesso.

Per chi necessitasse di assistenza, è possibile contattare l’indirizzo e-mail iostudio@istruzione.it. Si consiglia di presentarsi agli Uffici Postali con tutta la documentazione necessaria per facilitare le operazioni di riscossione.