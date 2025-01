Endless Love, anticipazioni 7-11 gennaio: Nihan divorzia, Asu è ancora un pericolo

Svolta per Nihan nelle puntate di Endless Love dal 7 all’11 gennaio: la donna otterrà il divorzio, ma Aus non smetterà di essere pericolosa.

Sempre più vicino il gran finale di Endless Love. La dizi turca – giunta alla sua seconda e ultima stagione – non smette di appassionare il pubblico di Canale 5, la rete ammiraglia di Mediaset dove ha preso il posto di un’altra serie amatissima come Terra amara. Attualmente la soap con Nihan e Kemal è in pausa e tornerà solo dal 7 gennaio.

Le anticipazioni delle prossime puntate in onda dopo l’Epifania annunciano un colpo di scena per Nihan: la donna riuscirà finalmente a ottenere il divorzio dal perfido Emir. Anche Asu non sarà da meno e continuerà a dare man forte al fratello, sempre impegnato a ordire qualche pericolosa cospirazione ai danni dei rivali.

Nelle puntate precedenti il pubblico ha assistito alla disfatta dei Kozcuoglu: Galip è stato addirittura incarcerato per il fattaccio dello smaltimento illegale dei rifiuti tossici. Anche Asu è finita nei guai e solo per il rotto della cuffia è riuscita a cavarsela con un escamotage che però non l’ha resa meno pericolosa. Ecco cosa succederà negli episodi dal 7 all’11 gennaio.

Endless Love, spoiler 7-11 gennaio: divorzio per Nihan, Asu ancora temibile

Una svolta decisiva attende Nihan nelle puntate dal 7 all’11 gennaio: dopo anni passati a subire ricatti e angherie la donna finalmente riuscirà a avere il divorzio da Emir, che tuttavia continuerà a tramare nel segreto contro Kemal malgrado si finga dispiaciuto per aver dovuto divorziare da Nihan. Ma non sarà altro che la sua ennesima messinscena.

Emir in realtà continua a meditare vendetta e ad architettare piani diabolici per togliere di mezzo Soydere. Ignara dei propositi bellicosi dell’ormai ex marito, Nihan progetterà il suo futuro insieme a Kemal. Riceverà però degli inquietanti messaggi minatori che la condurranno in un posto misterioso dove ci sarà proprio Kemal ad aspettarla.

L’ingegnere non sarà lì per caso. Avrà con sé una sorpresa: una proposta di nozze per Nihan che naturalmente accetterà entusiasta. I due si appresteranno così a organizzare quanto prima il matrimonio. Non sanno però che anche Asu non ha smesso di essere un pericolo. La sorella di Emir è stata condannata per aver commissionato l’omicidio di Ozan.

Solo facendosi rinchiudere in manicomio Asu è riuscita e evitare la prigione. Ma anche nella clinica psichiatrica in cui è stata ricoverata non ha smesso di tramare alle spalle di Kemal, stringendo nuovamente una losca alleanza col fratello, sempre più determinato a prendersi la sua vendetta nei confronti del rivale in amore.