Gaeta, allerta arancione in vigore: attivato il COC

In seguito al bollettino del 8 ottobre 2026 diffuso dalla Direzione regionale Emergenza, Protezione civile e NUE 112, il sindaco Cristian Leccese ha deciso di attivare il COC, ovvero il Centro operativo comunale, in risposta all’allerta meteo arancione in corso.

L’allerta ha inizio nel tardo pomeriggio di giovedì 8 ottobre 2026 e si protrarrà per le successive 18-24 ore. Il COC si trova presso la sede dell’Associazione di Protezione Civile La Fenice, in via Cuostile snc.

I cittadini possono contattare il COC per ricevere assistenza e informazioni ai numeri 0771.460509, 3495615854, 0771.469300 e 3459252936. È attivo anche un fax ai numeri 0771.460509 e 0771.450198. Per chi preferisce comunicare via email, le opzioni disponibili sono pc.fenice@libero.it, poliziamunicipale@comune.gaeta.lt.it e comandante@comune.gaeta.lt.it.

Si raccomanda alla cittadinanza di seguire i canali ufficiali per ricevere aggiornamenti in tempo reale sull’evoluzione della situazione e di fare attenzione alle comunicazioni delle autorità competenti.