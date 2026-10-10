Gaeta, evento: scopritore della targa intitolazione porto

Oggi, venerdì 9 ottobre, alle ore 17.00, si terrà la cerimonia di scoprimento della targa dedicata all’intitolazione del porto a Salvo d’Acquisto. L’evento si svolgerà presso il Porto Commerciale di Gaeta, creando un momento di grande significato per la comunità.

Alla cerimonia parteciperanno le autorità locali e, in un gesto simbolico, sarà presente anche il Fratello di Salvo d’Acquisto, Prof. Alessandro. Sarà accompagnato da altre famiglie che hanno contribuito a rendere possibile questa iniziativa, sottolineando così l’importanza della memoria collettiva.

Invitiamo tutti i cittadini a unirsi a noi in questo momento di commemorazione e riflessione, un’occasione per riscoprire il valore e il significato della figura di Salvo d’Acquisto nella nostra storia.

Per rimanere aggiornati e ottenere ulteriori dettagli, è possibile consultare il post ufficiale su CittadiGaeta. Non mancate di partecipare a questo evento significativo per la nostra comunità.