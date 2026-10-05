Gaeta, Festa della Madonna del Rosario: prima Messa e colazione

A Gaeta, è in corso la Festa della Madonna del Rosario, che prende avvio con la prima Messa programmata per le 7.30 del mattino. Questa celebrazione è dedicata alla Madonna del Rosario, una figura particolarmente venerata nella tradizione locale.

Subito dopo la Messa, come da tradizione, si terrà una colazione a base di cioccolato caldo, gentilmente offerta dal Bar Bazzanti. Questo momento rappresenta un’opportunità per ritrovarsi e condividere un attimo di convivialità tra i membri della comunità.

È importante notare che nel comunicato ufficiale non sono stati forniti dettagli sul luogo preciso della celebrazione e sulla data. Pertanto, chi desidera partecipare è invitato a cercare ulteriori informazioni attraverso fonti ufficiali.

Per rimanere aggiornati e ottenere dettagli sull’evento, è consigliato visitare il post ufficiale sulla pagina di CittadiGaeta.